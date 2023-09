ZDF

ZDF-"heute-show" zurück aus der Sommerpause

Es ist wieder so weit: Oliver Welke und sein Team sind zurück aus der Sommerpause und nehmen sich in der ZDF-Nachrichtensatire "heute-show" des alltäglichen politischen Irrsinns an, den die wild-blinkende Ampel sowie aufgeregte Oppositionsparteien nahezu täglich liefern. Neu zum Restart: Ab Freitag, 8. September 2023, 22.30 Uhr wird die "heute-show" mit Gebärdensprache in der ZDFmediathek sowie der App angeboten.

Oliver Welke begrüßt in der ersten Sendung mit Gisa Flake, Olaf Schubert und Alexander Wipprecht ein Ensemble, das Parteien, Politiker und die politische Landschaft gnadenlos durch den Satire-Wolf schickt und dabei krude Thesen und Handlungen offenlegen wird.

Neben der Untertitelung, die bei der "heute-show" bereits seit Jahren Standard ist, markiert der Einsatz eines Gebärdensprachdolmetschers einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung der barrierefreien Angebote im ZDF. "In der Gehörlosen-Community gibt es schon lange eine große 'heute-show'-Fanbase“, sagt Nicola Foltys, Leiterin der Abteilung Barrierefreiheit im ZDF. "Also schien es uns nur konsequent, dieses herausragende und reichweitenstarke Comedy-Format auch mit Gebärdensprache anzubieten." Um herauszufinden, inwieweit sich Gags und Wortwitz durch Gebärdensprache transportieren lassen, gab es im Vorfeld einen Testlauf mit der politischen ZDF-Kabarettsendung "Die Anstalt" und mehrere Testsendungen zur "heute-show".

Wichtig für die User: Das Gebärdensprachangebot ist "online only" und lässt sich über HbbTV per "Yellow Button" sowie in der ZDFmediathek und der App hinzuschalten.

