Energiewende in Schwedt – ZDF-"moma vor Ort" mit Dunja Hayali

Keine andere Stadt in Deutschland ist von den Folgen der Energiepolitik so betroffen wie Schwedt im Osten der Uckermark. Warum das so ist und welche Pläne zur Lösung die Politik hat, greift das "ZDF-Morgenmagazin" am Freitag, 8. September 2023, auf: Von 6.00 bis 9.00 Uhr meldet sich Moderatorin Dunja Hayali mit unterschiedlichen Gesprächsgästen live vom Vierradener Platz in Schwedt.

Schwedt – einst der Stolz der DDR, ein Industriestandort mit Arbeitsplätzen und Neubauwohnungen, verloren in der Wendezeit viele Menschen ihre Jobs in der Ölraffinerie PCK. Der Standort musste sich anpassen und wurde erneut zum Industriemotor. Mit dem Öl-Embargo gegen Russland sind nun die Sorgen aus den 1990er-Jahren zurückgekehrt und Bürgerinnen und Bürger von Schwedt ringen erneut um ihre Zukunft. Trotz finanzieller Zusagen der Bundesregierung stellen sich viele die Frage, ob die Transformation zur grünen Energieversorgung tatsächlich gelingen kann? Mit dem Geld ist Zeit gewonnen – aber wird die "Verschnaufpause" ausreichen, den technischen Umbau zu bewerkstelligen, alte Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen?

Dunja Hayali spricht mit Gästen im "moma vor Ort" zur Situation in Schwedt

Als Gesprächsgäste bei "moma vor Ort" sind unter anderem dabei: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, Schwedts Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe, Konstanze Fischer vom Bündnis "Zukunft Schwedt", André Nicke, Intendant Uckermärkische Bühnen Schwedt, Ralf Schairer, Geschäftsführer der Raffinerie Schwedt, sowie Nicola Albrecht, Leiterin des ZDF-Landesstudios Brandenburg. Mit ihnen beleuchtet Dunja Hayali die Situation in der Stadt und fragt nach, inwieweit die von der Bundesregierung bereitgestellten Millionen bei der Entwicklung in eine grüne Zukunft helfen und ob sich die Menschen vor Ort richtig aufgeklärt und mitgenommen fühlen.

In der Reihe "moma vor Ort" ist das "ZDF-Morgenmagazin" anlassbezogen direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern und redet mit ihnen über das, was sie bewegt. Auf dem Vierradener Platz in Schwedt sind interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag, 8. September 2023, zwischen 6.00 und 9.00 Uhr, herzlich willkommen.

