Mittwoch, 20. September 2023

Die Spur - The Princess of Disinformation

Mainz (ots)

Mittwoch, 20. September 2023, 3.45 Uhr Die Spur The Princess of Disinformation - Alina Lipp und Putins Krieg Der Krieg und die Wahrheit Film von Anna Loll und Thomas Wendrich Wie Desinformation und Propaganda funktionieren und warum es in Kriegsgebieten so wichtig ist, Gerüchte und Behauptungen zu überprüfen, darum geht es im zweiten Teil der Doku-Serie. Denn in den russisch kontrollierten Gebieten der Ukraine, zu denen die Bloggerin Alina Lipp Zugang hat, können Menschen ihre Meinung und ihre Erlebnisse nicht frei äußern, ohne Leib und Leben zu riskieren. Zum ersten Mal gibt Alina Lipp, die den deutschen Leitmedien kritisch gegenübersteht, einem öffentlich-rechtlichen Sender ein ausführliches Interview. Außerdem haben Anna Loll und Thomas Wendrich mit Wegbegleitern, Kriegsreportern und Expertinnen gesprochen, um mehr über Beweggründe, Methoden und Wirkung der pro-russischen Bloggerin zu erfahren. Mittwoch, 20. September 2023, 4.15 Uhr Die Spur The Princess of Disinformation - Alina Lipp und Putins Krieg Der lange Arm des Kreml Film von Anna Loll und Thomas Wendric Wer unterstützt Alina Lipp bei ihrer Arbeit, und wie eng ist ihre Verbindung zu den Mächtigen im Kreml? Wie finanziert sie ihre Arbeit und welche Folgen hat diese in Deutschland? Dass ihre Posts von der russischen Regierung gern gesehen werden, bestreitet Alina Lipp nicht. Die Rollen in der Ostukraine sind in ihren Augen klar verteilt: Die Ukraine ist der Aggressor, Russland verteidigt die Menschen. Alina Lipp rechtfertigt sich im Interview: "Was mir nachgesagt wird, wenn über mich berichtet wird, dass ich eine Art Kreml-Puppe sei", - das stimme alles nicht. Jedoch verschafft ihr die ideologische Nähe zum Kreml Auftritte im russischen Staatsfernsehen, exklusiven Zugang in die russisch kontrollierten Frontabschnitte in der Ukraine und Popularität in Russland. Mehr unter https://diespur.zdf.de Ab Mittwoch, 6. September 2023, 18.00 Uhr, sind alle drei Folgen in der ZDFmediathek verfügbar.

