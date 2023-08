ZDF

Mainz

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!

Sonntag, 24. September 2023, 18.30 Uhr

Terra Xplore

Brauchen wir Stress?

Was stresst uns, wie und warum? Ist Stress immer gefährlich? Gibt es auch positiven Stress? Wie schaffen wir es unter Stress, rationale Entscheidungen zu treffen?

Psychologe Leon Windscheid begleitet den Notarzt Dr. Florian Reifferscheid, der Einsätze für die Deutsche Luftrettung fliegt. Was bedeutet Stress für ihn, und wie bleibt er auch in Extremsituationen ruhig und handlungsfähig, in denen es um Leben und Tod geht?

Dr. Donya Gilan ist Psychologin und Resilienzforscherin. Was löst bei uns Stress aus? Sind die vielen kleinen Alltagssorgen, die Daily Hassles, vielleicht belastender als der eine große Event? Der eine Tropfen, der das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen bringt?

Angela de Beaufort ist Pilotin, aber auch Psychologin und CRM-Trainerin. In CRM (Crew Resource Management)-Trainings werden die sozialen, kommunikativen und psychologischen Kompetenzen der Crews gestärkt, alles für die Sicherheit der Passagiere. Angela fliegt seit 1998 – seit 2017 als Flugkapitänin – Verkehrsflugzeuge, hat selbst schon zwei Triebwerksausfälle erlebt und begleitet Leon im Flugsimulator. Sein Job: eine A380 fliegen und sicher landen. Was lernt er, und was lernen die Zuschauer von Angela de Beaufort im Umgang mit stressigen Situationen? Mit den richtigen Strategien kommen wir alle entspannter und gesünder durch den Alltag.

In der "Terra Xplore"-Reihe "Gestärkt aus Krisen" will Psychologe Leon Windscheid herausfinden, wie wir auch die größten Krisen meistern können. In insgesamt drei Folgen trifft er Menschen, die ganz unterschiedliche Herausforderungen in ihrem Leben gemeistert haben. Er lässt sich von Fachleuten Strategien in Problemlagen erklären und testet selbst ihre Wirksamkeit.

