ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 34/23

Mainz (ots)

Woche 34/23 Fr., 25.8. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 22.30 Uhr beachten: 22.30 heute-show spezial 23.05 aspekte (VPS 23.00) 23.50 heute journal update (VPS 23.45) 0.05 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle (VPS 0.00) 0.50 Terra X History (VPS 0.45) 1.35 Terra X (VPS 1.30) Faszination Deutschland 2.20 Terra X (VPS 2.15) Kampf um Germanien 3.00 Frühling - Genieße jeden Augenblick 4.30 zdf.formstark 4.40 Leute heute (VPS 4.45) 4.50- hallo Deutschland (VPS 5.00) 5.30 Woche 35/23 Sa., 26.8. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 0.30 Uhr beachten: 0.30 heute-show spezial 1.05 Filmnacht im ZDF (VPS 1.00) Split 2.55 Der Offizier: Liebe in Zeiten des Krieges (VPS 2.50) 4.35 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.30) 5.20- Deutschland von oben (VPS 5.15) 5.30 Fr., 1.9. 23.30 aspekte Bitte korrekte Schreibweise beachten: Besser leben mit LSD? Die Rückkehr der Hippie-Drogen Woche 38/23 So., 17.9. 23.40 Precht Bitte Ergänzung beachten: Kampf der Identitäten – was wird aus unseren Demokratien? Woche 40/23 So., 1.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Familie XXL Kinder, Chaos, Abenteuer Film von Hilmer Rolff und Martina Falz Deutschland 2023 ___________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Familie XXL Kinder, Chaos, Abenteuer Film von Hilmer Rolff und Martina Falz (von 18.00 Uhr) Deutschland 2023 Di., 3.10. Bitte Änderung und neuen Ausdruck beachten: 19.00 heute (HD/UT) Moderation: Mitri Sirin 19.19 Wetter (HD/UT) (Weiterer Ablauf ab 19.20 Uhr wie vorgesehen.)

