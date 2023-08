ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 33/23

Mainz (ots)

Woche 33/23 Mi., 16.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Knast statt Kleben Was Klima-Aktivisten droht Film von Marie Bröckling und Linda Huber Kamera: Leonard Bendix Deutschland 2023 ______________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 3.10 Die Spur (HD/UT) Knast statt Kleben Was Klima-Aktivisten droht Film von Marie Bröckling und Linda Huber (von 22.45 Uhr) Kamera: Leonard Bendix Deutschland 2023 Woche 34/23 So., 20.8. 16.30 Die Welt im Dürrestress planet e.: Klimawandel und Extremwetter Bitte Änderung beachten: Welche Auswirkungen hat die Dürre? Bitte streichen: Trocknet Deutschland aus? (Änderung bitte auch für die Wiederholung am Mi., 23.8.2023, um 1.20 Uhr beachten.) Woche 38/23 So., 17.9. 9.03 37°Leben Bitte Änderung beachten: Risse in unserer Gesellschaft - Arm und Reich Bitte streichen: Soziale Ungleichheit Woche 39/23 So., 24.9. 9.03 37°Leben Bitte Änderung beachten: Risse in unserer Gesellschaft - Woke oder was? Bitte streichen: Demokratie in Gefahr

