ZDFneo-Programmänderung Woche 38/23

Mainz (ots)

Dienstag, 19.09. Bitte Programmänderungen beachten: 17.15 The Rookie Crashkurs (Text u. weitere Angaben s. 20.9.2023) 17.55 The Rookie Vom Guten, Schlechten und Hässlichen (Text u. weitere Angaben s. 20.9.2023) (Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.) Mittwoch, 20.09. Bitte Programmänderungen beachten: 14.05 The Rookie Der Tausch (Text u. weitere Angaben s. 21.9.2023) 14.45 The Rookie Jagdfieber (Text u. weitere Angaben s. 21.9.2023) (Weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen.) ………………………………… 17.15 The Rookie Der Fall des Falken (Text u. weitere Angaben s. 22.9.2023) 17.55 The Rookie Hollywood auf Streife (Text u. weitere Angaben s. 22.9.2023) (Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.) Donnerstag, 21.09. Bitte Programmänderungen beachten: 14.10 The Rookie Der Todeszeitpunkt (vom 24.1.2020) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Jackson West Titus Makin Jr. Lucy Chen Melissa O'Neil Talia Bishop Afton Williamson Tim Bradford Eric Winter Captain Zoe Andersen Mercedes Mason und andere Buch: Alexi Hawley Regie: Michael Goi USA 2018 14.50 The Rookie Lügen und Einsichten (vom 31.1.2020) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Jackson West Titus Makin Jr. Lucy Chen Melissa O'Neil Talia Bishop Afton Williamson Tim Bradford Eric Winter Captain Zoe Andersen Mercedes Mason und andere Buch: Alexi Hawley Regie: John Terlesky USA 2018 (Weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen.) ………………………………… 17.15 The Rookie Fleisch und Blut (vom 31.1.2020) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Jackson West Titus Makin Jr. Lucy Chen Melissa O'Neil Talia Bishop Afton Williamson Tim Bradford Eric Winter Captain Zoe Andersen Mercedes Mason und andere Buch: Alexi Hawley Regie: Jessica Yu USA 2018 17.55 The Rookie Redwood (vom 7.2.2020) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Jackson West Titus Makin Jr. Lucy Chen Melissa O'Neil Talia Bishop Afton Williamson Tim Bradford Eric Winter und andere Buch: Alexi Hawley Regie: Sylvain White USA 2018 (Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.) Freitag, 22.09. Bitte Programmänderungen beachten: 14.05 The Rookie Gebrochene Herzen (vom 7.2.2020) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Jackson West Titus Makin Jr. Lucy Chen Melissa O'Neil Talia Bishop Afton Williamson und andere Buch: Alexi Hawley Regie: Carol Banker USA 2018 14.45 The Rookie Die Versuchung (vom 14.2.2020) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Jackson West Titus Makin Jr. Lucy Chen Melissa O'Neil Talia Bishop Afton Williamson und andere Buch: Alexi Hawley Regie: Omar Madha USA 2018 (Weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen.) ………………………………………. 17.15 The Rookie 100 Tage Rookie (vom 14.2.2020) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Jackson West Titus Makin Jr. Lucy Chen Melissa O'Neil Talia Bishop Afton Williamson Tim Bradford Eric Winter Captain Zoe Andersen Mercedes Mason und andere Buch: Alexi Hawley Regie: Michael Goi USA 2018 17.55 The Rookie Menschenjagd (vom 21.2.2020) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Jackson West Titus Makin Jr. Lucy Chen Melissa O'Neil Talia Bishop Afton Williamson Tim Bradford Eric Winter Captain Zoe Andersen Mercedes Mason und andere Buch: Alexi Hawley Regie: Bill Johnson USA 2018 (Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.)

