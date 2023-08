ZDF-Programmhinweis Woche 32/23

Mainz (ots) - Das kleine Fernsehspiel Montag, 11. September 2023, 0.15 Uhr Die Frist Dokumentarfilm Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Guang, Jürgen und Vitali sind zu Gefängnisstrafen verurteilt. Sie stehen kurz vor ihrem Haftantritt. Was sie in den letzten Tagen in Freiheit tun, tun sie für lange Zeit zum letzten Mal. Für die Buddhistin, den früheren Rotlichtkönig und den Familienvater läuft der Countdown. Was passiert mit der Wohnung? Wem sagen sie ...

