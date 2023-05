ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!

Freitag, 23. Juni 2023, 22.55 Uhr

ZDF

Der ZDF Comedy Sommer

Stand-Up mit den Stars der deutschen Szene

Sommer macht lustig! In sechs hochkarätig besetzten Shows zeigen die Stars der deutschen Stand-up-Comedy, was sie am besten können: großartig unterhalten. Zum Auftakt begrüßt Gastgeber Torsten Sträter, Maxi Gstettenbauer, Lisa Feller und Shooting-Star Tony Bauer beim "ZDF Comedy Sommer".

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell