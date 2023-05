ZDF

Mainz

Seit 1945 stellen die Sozialdemokraten in Bremen ununterbrochen den Bürgermeister. Diese Erfolgsserie will die CDU am 14. Mai 2023 beenden. Die Wahl zur Bremischen Bürgerschaft könnte ein Duell zwischen Rot und Schwarz werden. Das ZDF berichtet am Sonntag, 14. Mai 2023, ab 17.45 Uhr live aus dem ZDF-Wahlstudio in Bremen. "moma vor der Wahl" Zehn Tage vor der Wahl in Bremen hat das "ZDF-Morgenmagazin" am Freitag, 5. Mai 2023, von 6.00 bis 9.00 Uhr, in jeder halben Stunde die dortigen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten zum "moma vor der Wahl"-Gespräch – in jeder halben Stunde einen von ihnen. Der amtierende Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte von der SPD ist ebenso im "Morgenmagazin"-Interview wie sein Herausforderer Frank Imhoff von der CDU. Maike Schaefer, Spitzenkandidatin der Grünen, und Kristina Vogt, Spitzenkandidatin von Die Linke, sind dann ebenso gefragt wie Thore Schäck von der FDP. Als Gesprächsgast bei Moderator Andreas Wunn gibt zudem Kai Niklasch, Leiter des ZDF-Landesstudios in Bremen, seine Einschätzung zur aktuellen politischen Situation in der Hansestadt gut eine Woche vor der Wahl. Politbarometer Extra Ein "Politbarometer Extra" zur Wahl in Bremen veröffentlicht das ZDF am Freitag, 5. Mai 2023 – das "Politbarometer", präsentiert von ZDF-Politikchef Matthias Fornoff, sendet das ZDF um 22.23 Uhr im Anschluss an das "heute journal". Ein weiteres "Politbarometer Extra" zur Wahl in Bremen ist im "heute journal" am Donnerstag, 11. Mai 2023, 21.45 Uhr, im ZDF zu sehen. Der Wahlabend am Sonntag, 14. Mai 2023, im ZDF Am Wahlabend meldet sich ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten ab 17.45 Uhr aus dem Wahlstudio in der Bremischen Bürgerschaft – mit Blick auf den steinernen Roland und das umkämpfte Rathaus. An ihrer Seite ist Parteienforscher Karl-Rudolf Korte für einen ersten analytischen Blick auf den Wahlabend. Aktuelle Zahlen und Analysen der Forschungsgruppe Wahlen präsentiert Matthias Fornoff. Die Prognose wird um 18.00 Uhr im ZDF gesendet. Aufgrund der fünf Stimmen, die Wählerinnen und Wähler in Bremen auf Parteien und Kandidaten verteilen, kumulieren und panaschieren können, ist das Auszählen aufwendig – eine erste Hochrechnung wird gegen 21.30 Uhr erwartet. Gegen 18.20 Uhr spiegelt die "ZDF.reportage: Bremen – zwischen Hafen, Hartz und Hanse" das Lebensgefühl des kleinsten Bundeslandes in all seiner Gegensätzlichkeit und Spannung. Vor allem junge Menschen zeigen ihren Blick auf die Chancen und die Probleme der Hansestadt an der Weser. Der Film von János Kereszti steht ab Montag, 8. Mai 2023, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung. In der 19.00-Uhr-"heute"-Sendung am Wahlabend treffen die Duellanten ums Bürgermeisteramt, Andreas Bovenschulte und Frank Imhoff, aufeinander. Im "heute journal" ab 21.45 Uhr werden die ersten Hochrechnungen präsentiert. Der Wahlabend online Alle aktuellen Zahlen und Entwicklungen sind über den ganzen Wahlabend auch online zu verfolgen. In der ZDFmediathek, auf ZDFheute.de und in der ZDFheute-App sind jederzeit alle Informationen, Statements von Bundes- und Landespolitikern, Prognosen und Hochrechnungen abrufbar. Auf facebook.com/ZDFheute/ und Instagram/ZDFheute/ werden Stimmen der Wahlgewinner und -verlierer gesammelt. Der gesamte Wahlabend ist live in der ZDFmediathek zu verfolgen. Die erwähnten Sendungen werden mit Untertiteln angeboten. Kontakt Bei Fragen zu den ZDF-Sendungen zur Wahl in Bremen erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zur "Wahl in Bremen" erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Im ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend: die Pressemappe zur "Wahl in Bremen" Hier finden Sie weitere Informationen zur Bürgerschaftswahl in Bremen in der ZDFmediathek

