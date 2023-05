ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 19/23

Woche 19/23 So., 7.5. 18.00 ZDF.reportage Bitte Ergänzung beachten: Albtraum Hausbau? Di., 9.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 21.00 frontal–Dokumentation (HD/UT) Erdoğans Terrorliste Wie die türkische Regierung weltweit Kritiker jagt Film von Can Dündar und Hauke Wendler Deutschland 2023 Mi., 10.5. Bitte Programmänderung und Ausdruck ab 0.45 Uhr beachten: 0.45 heute journal update 1.00 frontal-Dokumentation (VPS 0.59/HD/UT) Die Vulkan Files Die geheimen Waffen russischer Cyberkrieger Film von Joachim Bartz und Ulrich Stoll Deutschland 2023 1.30 frontal-Dokumentation (VPS 1.00/HD/UT) Erdoğans Terrorliste Wie die türkische Regierung weltweit Kritiker jagt Film von Can Dündar und Hauke Wendler (vom Vortag) Deutschland 2023 2.15 ZDFzeit (VPS 1.30) Endlich König! (Weiterer Ablauf ab 3.00 Uhr wie vorgesehen.) Woche 20/23 Do., 18.5. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 13.40 Uhr beachten: 13.40 heute Xpress 13.45 ZDFzeit (VPS 14.30) Ziemlich beste Nachbarn – mit Michael Kessler 14.30 Die Küchenschlacht (VPS 13.45) (Weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen.) Woche 23/23 So., 4.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 15.45 planet e.: Abenteuer Patagonien (HD/UT) Klimaforschung in der Eiswüste Film von Andreas Ewels und Jochen Schmoll Deutschland 2023 ("planet e.: Reiselust – Klimafrust" entfällt.) Woche 24/23 Sa., 10.6. 20.25 sportstudio UEFA Champions League Finale . . . Bitte Ergänzungen beachten: Moderation: Jochen Breyer Reporterin: Claudia Neumann Experten: Per Mertesacker, Christoph Kramer

