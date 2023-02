ZDF

ZDF-"frontal": Digitale Söldner uncovered – weltweite Recherche

Eine israelische Firma bietet gegen Geld Desinformationskampagnen an – und das weltweit. Gemeinsame Recherchen von ZDF, SPIEGEL und ZEIT mit dem Investigativ-Netzwerk Forbidden Stories enthüllen das Ausmaß – zu sehen ab Mittwoch, 15. Februar 2023, 5.00 Uhr, in der ZDFmediathek. ZDFheute.de berichtet nachrichtlich darüber.

Drei Journalisten treffen undercover Männer, die im Verborgenen agieren. Sie nennen sich Team Jorge und behaupten, dass sie jede Wahl auf der Welt manipulieren können. Im Angebot – das Komplettpaket: Zweifel säen, Unruhe stiften, am Ende die Demokratie torpedieren. Sie nennen es elektronische Kriegsführung. Ihre Werkzeuge sind eine Armee von Avataren.

Die Recherchen zu Team Jorge dauerten mehrere Monate. Die Journalisten wurden Zeugen, wie Team Jorge Telegramm-Accounts von Wahlkämpfern in Afrika infiltriert, wie eine Armee von Avataren per Software erschaffen wird, wie Identitäten gestohlen und Sicherheitssysteme im Netz ausgehebelt werden. Eine Kampagne der Desinformationsfirma aus Israel lässt einen Emu sterben, Millionen Menschen weltweit fallen auf die falsche Todesnachricht herein. Was, wenn das auch bei Referenden, Wahlen, Abstimmungen so wäre?

Bei der Recherche waren Journalisten aus mehr als 30 Redaktionen weltweit beteiligt – unter anderem von der israelischen Tageszeitung Haaretz, Radio France, Le Monde und dem Guardian. In Deutschland recherchierten das ZDF, der SPIEGEL und die ZEIT. Die Enthüllung ist Teil des Projekts "Storykillers" des Investigativ-Netzwerks "Forbidden Stories", das die gravierenden Folgen von Desinformationskampagnen aufzeigen will.

