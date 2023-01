ZDF-Programmänderung ab Woche 1/23

Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten! ZDF Donnerstag, 5. Januar 2023, 9.05 Uhr Abschied von Benedikt XVI. Übertragung vom Petersplatz aus Rom Benedikt XVI., der erste deutsche Papst seit der frühen Neuzeit, wird am Donnerstag in der Krypta des Petersdoms beigesetzt. Der deutsche Theologe mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger, war am 31. Dezember 2022 im Alter von 95 Jahren gestorben. Seit dem 2. Januar 2023 ist der Leichnam des ...

