Aktenzeichen XY... ungelöst

12. Oktober 2022

Mittwoch, 12. Oktober 2022, 20.15 Uhr

Aktenzeichen XY... ungelöst

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Hinterlistiger Trickdiebstahl

Ein Mann bietet einer 76-jährigen Frau an, ihren alten Schmuck zu kaufen. Das Geschäft kommt nicht zustande. Monate später wird sie Opfer eines Trickdiebstahls. Gibt es einen Zusammenhang?

Täter kommt immer wieder

Eine Dame lebt allein in einem Familienhaus. Über ein großes Vermögen verfügt sie nicht. Doch eines Nachts wird sie Opfer eines Einbruchs. Und der Täter lässt auch danach nicht locker.

Verhängnisvolle Begegnung

Notruf bei der Polizei. Ein junger Mann wurde niedergeschlagen, liegt bewusstlos auf der Straße. Streifenwagen und Notarzt machen sich auf den Weg. Sie geraten in eine dramatische Situation.

Sechs Frauen vermisst

Eine 16-Jährige möchte zum ersten Mal in eine Disco. Plötzlich fehlt von ihr jede Spur. In den folgenden Jahren verschwinden fünf weitere junge Frauen in der Region. Gibt es einen Zusammenhang?

XY-Preis

Handwerker beobachten, wie eine Seniorin einer Frau Geld übergibt. Die Monteure wittern einen Betrug und fackeln deshalb nicht lange. Jetzt sind sie Anwärter für den XY-Preis 2022.

