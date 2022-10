ZDF

ZDF-Programmhinweis Woche 41/22

Mainz (ots)

Bitte beachte Sie den aktualisierten Programmtext: Sonntag, 9. Oktober 2022, 17.45 Uhr Wahl 2022 im ZDF Wahl in Niedersachsen Live aus dem ZDF-Wahlstudio in Hannover Mit Bettina Schausten In Niedersachsen gibt es sie noch: die letzte Große Koalition auf Landesebene. Doch damit könnte am 9. Oktober Schluss sein. Rund sechs Millionen Wahlberechtigte bestimmen ihr neues Parlament. Es war keine Liebesheirat – das musste SPD-Ministerpräsident Stephan Weil zum Ende der gemeinsamen Regierungszeit mit der CDU noch mal betonen. Der Wahlkampf in Niedersachsen hat begonnen und mit ihm das Buhlen um die Grünen. Denn auch die Union sucht einen neuen Partner. Der Wahlabend 2017 in Niedersachsen: Die Grünen, damals Regierungspartner der SPD, stürzen ab auf 8,7 Prozent. Keine Chance, die rot-grüne Koalition fortzusetzen. Diesmal sieht es bei den Grünen ganz anders aus. Beste Umfragewerte, ein selbstbewusstes Spitzenduo mit Julia Willie Hamburg und Christian Meyer. Ihre Partei wird wohl Königsmacher in Niedersachsen. Für Stephan Weil wäre Rot-Grün die Wunschkoalition, darauf hat er sich bereits Monate vor dem Wahltermin festgelegt. Weil tritt zum dritten Mal als Spitzenkandidat an, diesmal in Zeiten großer Krisen und Verunsicherung. Die Wahl sei deshalb eine Vertrauensfrage, und er könne Krise, sagt Weil über sich selbst. Für Bernd Althusmann ist es der zweite Versuch, Ministerpräsident von Niedersachsen zu werden. "Wir sind bereit, die Führung zu übernehmen", so der CDU-Mann. Tatsächlich konnte die Union den Abstand zur SPD zuletzt deutlich verringern. Im Wahlkampf setzt der Wirtschaftsminister auf Kinder- und Jugendthemen. Doch gerade beim Thema Bildungspolitik gibt es von der FDP deutliche Kritik an der Regierungsarbeit. Mit Landesthemen wollen die Liberalen punkten, denn Niedersachsen stagniere, so Spitzenkandidat Stefan Birkner. Er hofft auf ein zweistelliges Wahlergebnis. Auch die AfD zielt auf die Zweistelligkeit. Dafür will Stefan Marzischewski-Drewes als Spitzenkandidat insbesondere Nichtwähler mobilisieren. Seine zerstrittene Landespartei hinter sich zu versammeln, wird dabei die größte Herausforderung. Mit 4,6 Prozent scheiterte DIE LINKE vor fünf Jahren. Auch diesmal sehen Umfragen die Partei nicht im Landtag. Wahltag zwischen Nordseeküste und Harz. Inflation, Energiekrise und Krieg in Europa – welche landespolitischen Akzente können die Parteien in diesen Zeiten setzen? Wem trauen die Wähler zu, Lösungen für die anstehenden Probleme zu finden? ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten führt durch diesen Abend, an ihrer Seite Parteienforscher Karl-Rudolf Korte für einen ersten analytischen Blick. Welche Partei liegt vorne, wird es Rot-Grün, oder folgt Niedersachsen dem Trend zu Schwarz-Grün? Alle aktuellen Zahlen und Hochrechnungen liefern ZDF-Politikchef Matthias Fornoff und die Forschungsgruppe Wahlen. In den 19.00-Uhr-"heute"-Nachrichten gibt es die neueste Hochrechnung und die Runde der Spitzenkandidaten. Begleitet wird der Wahlabend auch online. In der ZDFmediathek, auf heute.de und in der App sind jederzeit alle Informationen, Statements von Bundes- und Landespolitikern sowie aktuelle Prognosen und Hochrechnungen abrufbar. Auf facebook.com/ZDFheute/ und Instagram /zdfheute/ werden die interessantesten Stimmen der Wahlgewinner und -verlierer gesammelt, dazu erfahren Nutzer in Erklärgrafiken die interessantesten Analyseergebnisse der Forschungsgruppe Wahlen. Der gesamte Wahlabend ist live in der ZDFmediathek zu verfolgen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell