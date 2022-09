ZDF

Wenig Druck ist nur noch auf den zerstörten "Nord Stream"-Gaspipelines – auf die Politik nimmt er enorm zu: Putin eskaliert im Krieg gegen die Ukraine, annektiert Gebiete und droht erneut mit Atomwaffen. In Deutschland werden die Sorgen und Proteste immer größer. Milliarden werden gebraucht, für Energiepreisdeckel und Entlastungspakete. Wer soll das bezahlen? Ist die Bundesregierung der Situation durch Krieg und Krise gewachsen? "Krieg und Krise – ist Deutschland überfordert?" lautet das Thema bei "maybrit illner" am Donnerstag, 29. September 2022, um 22.15 Uhr im ZDF. Bei Maybrit Illner trifft CDU-Vorsitzender und Oppositionsführer Friedrich Merz auf den Grünen-Chef Omid Nouripour. Sie diskutieren mit dem Militärexperten Prof. Carlo Masala, der Osteuropaexpertin Katja Gloger sowie mit Eva Quadbeck, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin Hauptstadtbüro Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/5rSw/ "maybrit illner" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/politik/maybrit-illner "maybrit illner" bei Twitter: https://twitter.com/maybritillner/

