ZDF-Programmänderung ab Woche 38/22

Mainz (ots) - Samstag, 15.10. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 ZDF-History Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht Deutschland 2011 „ZDF-History: Krieg der Zeichner“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmergänzung beachten: 4.45 ZDF-History Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht Deutschland 2011 Montag, 17.10. Bitte Programmänderung beachten: 13.00 Ermittler! Im Kopf der Täter Deutschland 2022 „Ermittler! - Grab in der ...

mehr