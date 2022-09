ZDF-Programmhinweis Wo 40/22

ZDF

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Sonntag, 2. Oktober 2022, 18.30 Uhr Terra Xpress Bin ich schön? Millionen Social-Media-User stecken Stunden in die Bearbeitung ihrer Fotos. Andere arbeiten hart daran, sich so anzunehmen, wie sie sind. Sie alle fragen sich: Bin ich schön? Die 25-jährige Alina E. ist nach Lippenaufspritzen und Brustvergrößerung bereit für ihren dritten Schönheitseingriff. Ihr Wunsch, ihr eigentliches Aussehen zu verbessern, steht unter dem Einfluss vieler makelloser, oft stark bearbeiteter Bilder in sozialen Medien. Melodie Michelberger fühlte sich als Kind zu dick und wurde als Moderedakteurin magersüchtig. Erst ein Burn-out bringt sie dazu, ihren Körper zu akzeptieren. "Body Positivity" wird zu ihrem Herzensthema, sie wird eine der führenden Aktivistinnen in Deutschland und kämpft nun dafür, dass die Menschen jenseits der Schönheitsideale sichtbar werden. Claus Fleissner, deutlich Plus Size, setzt sich dafür ein, dass auch Männer sich annehmen, so, wie sie eben sind.

