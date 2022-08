ZDF

ZDF-Programmhinweis

Montag, 12. September 2022, 20.15 Uhr

In falschen Händen

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Montag, 12. September 2022, 20.15 Uhr In falschen Händen Kinderbetreuung ist zwischen Nika und Tom ein ständiges Diskussions- und Streitthema. Bis das scheinbar perfekte Kindermädchen in ihr Leben drängt. Doch sind ihre Kinder bei Manu sicher? Nika trifft die junge, sympathische Frau zufällig auf dem Spielplatz. Als diese sich dann spontan als Kindermädchen anbietet, erscheint Manu für das junge Paar wie ein vom Himmel gefallener Engel, der ihr überlastetes Familienleben im Handumdrehen verbessert. Besonders Designerin Nika versteht sich richtig gut mit der kreativen Manu, jenseits aller Kinderthemen. Tom ist nicht ganz so begeistert, er würde das Verhältnis gern auf Angestelltenbasis lassen, denn mehr und mehr drängt Manu in ihr Familienleben ein, übernachtet bei ihnen und "vertritt" Nika bei einem Familienwochenende. Als Tom Manu nach Hause bringt, wird sie von einem fremden Mann angegriffen, und Tom eilt ihr zur Hilfe. Tom und Nika realisieren, wie wenig sie über die Frau wissen, der sie täglich ihre Kinder anvertrauen. Weitere Aktionen von Manu säen neue Irritationen. Doch andererseits ist das Leben durch sie so viel einfacher geworden. Sehen sie Gespenster? Oder sind ihre Kinder bei dieser Frau nicht mehr sicher? Der Film "In falschen Händen" ist bereits ab Samstag, 3. September 2022, um 10.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.

