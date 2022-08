ZDF

Neue Folgen "heute-show spezial" mit Lutz van der Horst und Fabian Köster

Mainz (ots)

In zwei neuen Folgen "heute-show spezial" machen sich Fabian Köster und Lutz van der Horst auf die Suche nach den relevantesten politischen und gesellschaftlichen Themen in Deutschland – am Freitag, 12. August 2022, 22.30 Uhr, und Freitag, 2. September 2022, 22.30 Uhr, im ZDF und der ZDFmediathek. "Cannabis – Legal, illegal, scheißegal?": In einem garantiert rauschfreien "heute-show spezial" klären die "heute-show"-Reporter Fabian Köster und Lutz van der Horst am Freitag, 12. August 2022, 22.30 Uhr, die zentralen Fragen rund um das Thema "Hanf". Der alte Hippie-Spruch dürfte bald obsolet sein, denn es sollen der Konsum und die Abgabe von Cannabis legalisiert werden. Die Ampel ist in dieser Frage uneins und der gesellschaftliche Streit um die Freigabe von Cannabis am Siedepunkt. Grund genug, die politischen Differenzen offenzulegen sowie satirisch-kritisch auf das neu entstehende Geschäftsfeld der Cannabisprodukte zu blicken. Fabian Köster meint dazu: "Wir machen keine Ferien, wir drehen ein 'heute-show spezial' zum Thema Cannabis: Mit anderen Worten, wir machen Ferien." Mit "Puma, Marder und Co. – Der große BW-Check" folgt am Freitag, 2. September 2022, um 22.30 Uhr ein weiteres Sommer-"heute-show spezial". Darin untersuchen Fabian Köster und Lutz van der Horst den Zustand der Bundeswehr. Ab Freitag, 9. September 2022, übernimmt wieder Oliver Welke mit der "heute-show", freitags um 22.30 Uhr. Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 – 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de//presse/heuteshow "heute-show" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/comedy/heute-show

