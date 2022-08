ZDF

30 Jahre Andrea Berg: Giovanni Zarrella präsentiert im ZDF die Schlager-Party des Sommers

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Ein Sommerabend mit großen Hits, Überraschungen und Emotionen: Giovanni Zarrella präsentiert das Open-Air-Konzert zum 30-jährigen Bühnen-Jubiläum von Schlagerstar Andrea Berg – am Samstag, 6. August 2022, 20.15 Uhr, im ZDF und in der ZDFmediathek. In ihrer Wahlheimat Aspach bringt die Künstlerin vor großem Publikum ihre Erfolgstitel der vergangenen drei Jahrzehnte auf die Bühne – darunter neue Versionen und Duette, speziell für die Show arrangiert. Als exklusive TV-Premiere steht das Duett mit Vanessa Mai auf dem Programm: Erstmals treten die beiden mit einem gemeinsamen Titel ("Unendlich") im Fernsehen auf. Partystimmung pur verspricht das gemeinsame Hit-Medley mit DJ Bobo im Sound der 1990er. Die Erfüllung eines Kindheitstraums bedeutet für Andrea Berg das Duett "Sharazan" mit Al Bano Carrisi. Mit der Kölner Kultband De Höhner singt sie erstmals auf Kölsch: Als Dankeschön für die langjährige Freundschaft hat sie das Lied "Su schön is et Levve" geschrieben. Der beliebte Frontmann der Band, Henning Krautmacher, reicht an diesem Abend den Staffelstab an seinen Nachfolger Patrick Lück weiter – ein besonderer Moment für die Kult-Band. Nik P. singt mit Andrea Berg "Jung, verliebt und frei" und hat ein außergewöhnliches Geschenk im Gepäck. Und Giovanni Zarrella bringt den kleinen Felix auf die Bühne, für dessen Genesung sich Andrea Berg in besonderer Weise eingesetzt hat – eine von vielen Überraschungen des Abends. Zahlreiche Freunde und musikalische Wegbegleiter feiern mit dem Schlager-Star im legendären Heimspiel-Stadion: Beatrice Egli, Kerstin Ott, DJ Ötzi, Maite Kelly, Johnny Logan, Nino de Angelo, Semino Rossi, Justin Jesso und Stereoact. Die TV-Show ist eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SRF. Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 – 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, Pressemappe mit Statements von Giovanni Zarrella und Andrea Berg: https://presseportal.zdf.de/pressemappe/giovanni-zarrella-prasentiert-30-jahre-andrea-berg "Die Giovanni Zarrella Show" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/show/die-giovanni-zarrella-show Instagram-Kanal: @diegiovannizarrellashow.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell