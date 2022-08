ZDF

Bundesliga-Auftakt und EM-Rückblick im "aktuellen sportstudio" des ZDF

Die Fußball-Bundesliga startet am Freitag mit der Begegnung Eintracht Frankfurt gegen Bayern München in die neue Saison. Eine Zusammenfassung des Spiels sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag, 6. August 2022, ab 23.30 Uhr im "aktuellen sporstudio". Als Gast begrüßt Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein den Erfolgs-Trainer des Europa-League-Siegers vom Main, Oliver Glasner, im Studio. Dazu gibt es alles Wissenswerte zu den Samstagsbegegnungen des ersten Bundesligaspieltages der Saison 2022/2023 – inklusive der ersten Free-TV-Bilder des Topspiels am Abend zwischen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen. Reporter im Dortmunder Stadion ist Béla Réthy. Mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Torhüterin Merle Frohms haben sich zwei weitere prominente Gäste angesagt, die maßgeblich am Erfolg und dem starken Auftritt der deutschen Fußball-Frauen bei der Europameisterschaft in England beteiligt waren. Im "sportstudio" schildern die beiden ihre Eindrücke vom Turnierverlauf und der unglücklichen Niederlage im Finale von Wembley. Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 – 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport "sportstudio" in der ZDFmediathek: https://sportstudio.de

