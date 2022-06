ZDF

Sonntag, 3. Juli 2022, 12.00 Uhr

ZDF-Fernsehgarten

Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste

live aus dem Sendezentrum Mainz

An diesem Sonntag präsentiert Kiwi zusammen mit Joachim Llambi das große Fernsehgarten-Hitquiz. Zwei Promi-Teams wollen dort ihr Wissen aus Rock, Pop und Schlager unter Beweis stellen.

Gäste: Münchener Freiheit, The Weather Girls, City, Inner Circle, Estefania, Rebel Tell, Linus Bruhn, Oli.P, Marijke Amado, Sabrina Mockenhaupt, Kristina Vogel, Sally Özcan, Armin Roßmeier und andere.

