ZDF

"sportstudio live: Finals 2022" im ZDF mit 11,4 Prozent Marktanteil

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Über acht Stunden Sport-Vielfalt live bot das ZDF am Abschlusstag der Finals 2022 und erzielte zwischen 10.15 und 19.00 Uhr im Schnitt 11,4 Prozent Marktanteil. Durchgängig zweistellige Marktanteile an beiden Übertragungstagen im ZDF zeigen: Die dritte Ausgabe dieses Sport-Events, das an vier Tagen 190 Deutsche Meisterinnen und Meister in 14 Sportarten gekürt hat, wurde von den Zuschauerinnen und Zuschauerinnen angenommen. ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Das Konzept, 14 Deutsche Meisterschaften – zwischen allen Beteiligten abgestimmt – an einem langen Wochenende auszurichten, ist voll aufgegangen. Die Vielfalt des Sports zusammenhängend live erleben zu können, wird vom Publikum geschätzt." Im Schnitt 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Sonntag, 26. Juni 2022, im ZDF die Wettbewerbe im Triathlon, 3x3-Basketball, Fechten, Rudern, Bogenschießen, Rad, Kanu, Modernen Fünfkampf, Turnen, Schwimmen und Leichtathletik – es war damit der zuschauerstärkste Übertragungstag der viertägigen Finals. Mit 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 12,7 Prozent war die Leichtathletik-Übertragung am Sonntagnachmittag die am besten eingeschaltete Live-Strecke der Finals 2022 in ARD und ZDF. Das ZDF erreichte mit seinen rund zwölfstündigen "sportstudio live: Finals 2022"-Übertragungen am Freitag, 24. Juni 2022, und Sonntag, 26. Juni 2022, im Schnitt 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Marktanteil von 10,8 Prozent. Die Finals 2022 fanden an neun Sportstätten in Berlin statt. ARD und ZDF haben von Donnerstag, 23., bis Sonntag, 26. Juni 2022, im täglichen Wechsel rund 25 Stunden Live-Sport im TV übertragen. Hinzu kamen weitere 70 Stunden in drei Livestreams in den Mediatheken von ARD und ZDF. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-3802; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport "sportstudio live: Finals 2022" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/Gnt/ "das aktuelle sportstudio" zu den Finals 2022 live aus Berlin: https://kurz.zdf.de/euPc/

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell