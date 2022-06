ZDF

ZDFneo Änderungsmitteilung

Woche 27/22

Mainz (ots)

Freitag, 08.07. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 22.55 Girlsquad Die Wahrheit Französische Dramaserie Free-TV-Premiere 23.15 Girlsquad Der Racheplan Französische Dramaserie Free-TV-Premiere 23.30 Girlsquad Falsche Ruhe Französische Dramaserie Free-TV-Premiere 23.50 Two Weeks to Live Geheime Mission Sechsteilige Dramedy-Serie (vom 8.4.2022) 0.15 Two Weeks to Live Weltuntergang Sechsteilige Dramedy-Serie (vom 8.4.2022) 0.35 Two Weeks to Live Entdeckung Sechsteilige Dramedy-Serie (vom 8.4.2022) 1.00 Two Weeks to Live Gegenwehr Sechsteilige Dramedy-Serie (vom 8.4.2022) 1.25 Two Weeks to Live Täuschung Sechsteilige Dramedy-Serie (vom 8.4.2022) 1.50 Two Weeks to Live Showdown Sechsteilige Dramedy-Serie (vom 8.4.2022) 2.15 Hide & Seek – Gefährliches Versteckspiel Rattenfänger Ukrainische Thrillerserie (vom 11.6.2022) 3.00 Hide & Seek – Gefährliches Versteckspiel Gefangene Ukrainische Thrillerserie (vom 11.6.2022) 3.50 Hide & Seek – Gefährliches Versteckspiel Kalte Hölle Ukrainische Thrillerserie (vom 11.6.2022) 4.35 Hide & Seek – Gefährliches Versteckspiel Gewissensfragen Ukrainische Thrillerserie (vom 11.6.2022) 5.30 Terra Xpress -6.00 Traumurlaub - neu gedacht (vom 24.7.2021) Deutschland 2021 („Frag den Lesch – Die letzten Rätsel…“ entfällt).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell