ZDF-Programmänderung ab Woche 11/22

Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte Programmtext beachten!! Dienstag, 15. März 2022, 20.15 Uhr ZDFzeit Kehrtwende in Berlin Waffen, Schulden, Wohlstand Film von Andrea Maurer und Steffen Haug Der Angriff auf die Ukraine leitet eine Kehrtwende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik ein. Was bedeutet die Zeitenwende für die Menschen in unserem Land? Wie ...

