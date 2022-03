ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 9/22

Woche 9/22 Fr., 4.3. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.24 Wetter (VPS 19.20) 19.30 ZDF spezial (HD/UT) Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die Ukraine Moderation: Matthias Fornoff (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Die Serie "Bettys Diagnose" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt: Fr., 11.3. Schmerzhafte Wahrheit Fr., 18.3. Umdenken Fr., 25.3. Zusammenhalt Fr., 1.4. Wagnisse Fr., 8.4. Neues Glück Fr., 22.4. Gegen den Strom Woche 10/22 Sa., 5.3. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.24 Wetter (VPS 19.20) 19.30 ZDF spezial (HD/UT) Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die Ukraine Moderation: Andreas Klinner (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Die Serie " Die Bergretter" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt: Sa., 12.3. Entzug (2) Sa., 19.3. Ohne Aussicht (1) Sa., 26.3. Ohne Aussicht (2) Sa., 2.4. Mutterliebe (1) Sa., 9.4. Mutterliebe (2) Sa., 16.4. Entscheidung im Eis (1) _____________________ zu Sa., 5.3. Bitte Programmänderung ab 22.40 Uhr beachten: 22.40 heute journal 23.10 das aktuelle sportstudio (VPS 22.55) 0.40 heute Xpress (VPS 0.25) 0.45 heute-show (VPS 0.30) 1.15 Filmnacht im ZDF (VPS 1.00) Zurück in die Zukunft 3.00 Zurück in die Zukunft II (VPS 2.50) 4.40 SOKO Kitzbühel (HD/UT) Tiroler Schönheit (vom Vortag, 18.00 Uhr) Lukas Roither Jakob Seeböck Nina Pokorny Julia Cencig Kroisleitner Ferry Öllinger Hannes Kofler Heinz Marecek Gräfin Schönberg Andrea L'Arronge Dr. Stefanie Löcker Veronika Polly Tobias Felix Kreutzer und andere Schnitt: Alexandra Löwy Musik: Wolfgang Setik Kamera: Fabian Meller Buch: Hermann Schmid Regie: Gerald Liegel Gemeinschaftsproduktion von ORF und ZDF Österreich 2020 5.25- zdf.formstark (HD) 5.30 Deutschland 2022 Mehr zu den Paralympics und ein zusätzliches Livestreaming-Angebot auf sportstudio.de und in der ZDF-App. Weitere Informationen auch im ZDF-Text ab Seite 200. (Die Wiederholung "Der Staatsanwalt" entfällt.) Mo., 7.3. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.24 Wetter (VPS 19.20) 19.30 ZDF spezial (HD/UT) Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die Ukraine Moderation: Matthias Fornoff (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "WISO" entfällt.)

