"Fair Play": Auftakt zur Woche der Brüderlichkeit in ZDF und ZDFmediathek

Der Ukraine-Krieg macht das Jahresthema ungeplant aktuell: "Fair Play – Jeder Mensch zählt" ist das Motto der diesjährigen "Woche der Brüderlichkeit", die am Sonntag, 6. März 2022, mit einer Preisverleihung für "Fair Play" feierlich eröffnet wird: Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt, und der jüdische Turn- und Sportverband Makkabi Deutschland werden mit der Buber-Rosenzweig-Medaille 2022 ausgezeichnet. Der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für ‎Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (DKR) würdigt damit das starke Engagement Peter Fischers und des Verbandes Makkabi Deutschland gegen ‎Antisemitismus und Rassismus. Die Eröffnungsfeier der "Woche der Brüderlichkeit" ist am Sonntag, 6. März 2022, ab 11.30 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen – das ZDF berichtet um 0.35 Uhr in "Fair Play" über die Preisverleihung in Osnabrück. Der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für ‎Christlich-Jüdische Zusammenarbeit nimmt 2022 den Sport als Ort der Begegnung und des ‎menschlichen Miteinanders in den Blick. Antisemitismus und Rassismus, aber ‎auch andere Formen der Benachteiligung, fordern im Sport besonders heraus. 2022 werden deshalb eine Persönlichkeit sowie ein Verband ausgezeichnet, die sich mit ihrer Arbeit für ‎ein respektvolles und gleichberechtigtes Miteinander einsetzen: Peter Fischer hat sich als Präsident von Eintracht ‎Frankfurt mit seiner klaren Haltung gegen Rechts, gegen Antisemitismus und ‎Rassismus im Sport und in der Gesellschaft einen Namen gemacht. Und der jüdische Turn- und Sportverband Makkabi Deutschland kämpft gegen Antisemitismus und für das ‎Verbindende im Sport. Der Dachverband und seine Ortsvereine bringen jüdische und nicht-jüdische ‎Sportlerinnen und Sportler zusammen und schaffen so eine Plattform für das ‎Kennenlernen der verschiedenen Kulturen und Lebenswelten. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wochederbruederlichkeit "Fair Play" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/dokumentation-sonstige/fair-play-100.html

