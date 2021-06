CIVIS Medienstiftung

CIVIS Medienkonferenz 2021

Vertrauenssachen - Zum Einfluss etablierter Medien auf ihre Akzeptanz

Vertrauenssachen - Zum Einfluss etablierter Medien auf ihre Akzeptanz: Mit diesem Thema beschäftigt sich die Medienkonferenz der CIVIS Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt am 9. Juni 2021 von 10:15 Uhr bis 13:00 Uhr. Die Konferenz findet digital und frei zugänglich auf der Website der CIVIS Medienstiftung statt. Medienpartner ist der Westdeutsche Rundfunk (WDR).

Die Corona-Pandemie hat den etablierten Medien einen Ansehensschub beschert. Die guten Umfragewerte sind eine Momentaufnahme - ob der aktuelle Trend Bestand hat, ist derzeit nicht absehbar - und so bleibt für etablierte Vermittler die Frage aktuell, wo und warum ihre Glaubwürdigkeit in Zweifel gezogen wird. Weshalb sind manche Kritiker*innen für klassische Medien nicht mehr erreichbar, auch dort, wo diese ihre Arbeit gut erledigen? Wie eng hängt diese Abkehr mit einer Verachtung für alles zusammen, das als Teil des von ihnen so genannten "Systems" gilt? Wo tragen etwa der öffentlich-rechtliche Rundfunk und Tageszeitungen Verantwortung dafür, dass ein Teil des Publikums sich abwendet? Bilden sie vielleicht zu wenige Perspektiven ab - zu wenige, gemessen an unserer sehr vielfältigen Gesellschaft? Über diese und weitere Fragen sprechen die Teilnehmenden der CIVIS Medienkonferenz:

Staatsministerin Annette Widmann-Mauz, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration; Dr. Christina Viehmann, Institut für Publizistik, Johannes Gutenberg-Universität Mainz; Dr. Nayla Fawzi, Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung, Ludwig-Maximilians-Universität München; Hadija Haruna-Oelker, freie Journalistin hr; Jörg Schönenborn, Programmdirektor Information, Fiktion, Unterhaltung WDR, ARD-Koordinator Fiktion; Judith Wittwer, Chefredakteurin Süddeutsche Zeitung, Nadia S. Zaboura, Kommunikationswissenschaftlerin, Juryvorsitzende Deutscher Radiopreis; Moderieren wird die WDR-Journalistin Golineh Atai.

Zuschauer*innen erreichen den Livestream frei zugänglich über die Website von CIVIS und können sich mit Fragen und Anmerkungen über Twitter mit dem Hashtag #vertrauenssachen oder via civis@civismedia.eu einbringen. Am 9. Juni 2021, Live ab 10:15 Uhr.

