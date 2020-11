CIVIS Medienstiftung

CIVIS Medienkonferenz "Mehr Ich wagen?" Über die Bedeutung von Identität im Journalismus

1. Dezember 2020, 10:00-12:45 Uhr | Erstmals online als digitale Konferenz

KölnKöln (ots)

"Mehr Ich wagen?" Über die Bedeutung von Identität im Journalismus: Mit diesem Thema beschäftigt sich die Medienkonferenz der CIVIS Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt am 1. Dezember 2020 von 10:00 Uhr bis 12:45 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie findet sie digital statt. Medienpartner ist der Westdeutsche Rundfunk (WDR).

Die Teilnehmer*innen der Konferenz aus Politik, Wissenschaft und Medien wollen sich einer Debatte widmen, die seit kurzem wieder an Fahrt gewinnt: Welche Rolle spielen persönliche Merkmale, auch Prägungen von Journalist*innen für deren Arbeit? Macht es mit Blick auf ihre Berichte, Analysen, Kommentare beispielsweise einen Unterschied, ob ihre Familien seit jeher von hier stammen oder ob sie Migrationshintergrund haben? Wie hängt diese Frage mit der noch immer sehr niedrigen Repräsentanz von Menschen aus Einwandererfamilien in deutschen Medien, gar in leitenden Positionen dort zusammen? Und wo liegen die Schnittmengen solcher Überlegungen zu der immer lebhafteren allgemeinen Diskussion über Identität - und Identitätspolitik?

An der Konferenz teilnehmen werden: Staatsministerin Annette Widmann-Mauz, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration; Prof. Dr. Naika Foroutan, Integrationsforscherin an der Humboldt-Universität Berlin; Prof. Dr. Christine Horz, Kommunikationsforscherin an der Technischen Hochschule Köln; Prof. Dr. Tanjev Schultz, Institut für Journalistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz; Mohamed Amjahid, Journalist (u.a. für ZEIT, SPIEGEL, taz) und Buchautor; Patrick Bahners, verantwortlicher Redakteur für Geisteswissenschaften bei der FAZ; Shakuntala Banerjee, stellvertretende Leiterin der ZDF-Hauptstadtstudios; Jona Teichmann, Chefredakteurin WDR Hörfunk und Wellenleiterin WDR 5. Moderieren wird Isabel Schayani, Leiterin WDRforyou.

Zuschauer*innen erreichen den Livestream frei zugänglich über die Website von CIVIS und können sich mit Fragen und Anmerkungen über Twitter mit dem Hashtag #mehrICHwagen oder via civis@civismedia.eu einbringen.

Am 1. Dezember 2020, LIVE ab 10:00 Uhr.

Livestream: https://www.civismedia.eu/medienkonferenz/livestream

Weitere Information unter: https://www.civismedia.eu/medienkonferenz/ueber-die-konferenz

Pressekontakt:

CIVIS Medienstiftung

für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa

Ferdos Forudastan | +49(0)2212775870



info@civismedia.eu | www.civismedia.eu

www.instagram.com/civis_medienstiftung/ | www.twitter.com/CIVISPreis

www.facebook.com/civismediaprize

Original-Content von: CIVIS Medienstiftung, übermittelt durch news aktuell