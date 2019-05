CIVIS Medienstiftung

CIVIS Medienpreis 2019 - 14 Programme in Berlin ausgezeichnet

Berlin (ots)

Europas bedeutendster Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt wurde am Donnerstagabend in einer festlichen TV-Gala im Auswärtigen Amt in Berlin vor etwa 400 geladenen Gästen verliehen. Ausgezeichnet wurden vierzehn Programme im Bereich Film, Fernsehen, Radio und Internet. Am Wettbewerb beteiligten sich insgesamt 767 Programme aus 22 EU-Staaten und der Schweiz.

Pinar Atalay, Siham El-Maimouni, Cherno Jobatey und Reiner Reitsamer moderierten als Team den CIVIS Medienpreis 2019. Die Fernsehpreisverleihung wird in der ARD/Das Erste und in mehreren europäischen TV-Programmen übertragen (siehe Sendetermine). Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Präsident des Europäischen Parlaments Antonio Tajani und Bundesaußenminister Heiko Maas sind Schirmherren des CIVIS Medienpreises 2019.

Prominente Gäste bei der CIVIS TV-Gala:

Staatsministerin Annette Widmann-Mauz und Staatsministerin Michelle Müntefering nahmen an der Preisverleihung teil - wie auch der Vorsitzende des CIVIS Kuratoriums, WDR-Intendant Tom Buhrow, ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, die Intendanten Lutz Marmor (NDR) und Stefan Raue (Deutschlandradio), Andreas Freudenberg (Freudenberg Stiftung), der DFB-Integrationsbeauftragte Cacau, Pinar Atalay (ARD-Tagesthemen), Cherno Jobatey (ZDF), Jörg Schönenborn (WDR), Igor Bergant (RTV Slovenia), Roger de Weck, Bakel Walden (SRG SSR), Miroslav Nemec, Marieluise Marjan, Volker Herres (ARD), Tina Hassel (ARD), Andreas Cichowicz (NDR), Ellen Ehni (WDR).

Europäische CIVIS Auszeichnungen 2019 - in den Bereichen:

TV.VIDEO | Medienpreise: INFORMATION - Als Paul über das Meer kam | Jakob Preuss (ZDF, ZDFinfo, Weydemann Bros.) MAGAZINE - Flüchtlingsretter in den Alpen | Lourdes Picareta (SWR, ARD/Das Erste) UNTERHALTUNG - mit zwei Ersten Preisen: - Krieg der Träume | Jan Peter, Frédéric Goupil (ARTE, SWR, ARD/Das Erste, Looks Film, u.a.) - Boomerang | Jacqueline Surchat, Nicole Borgeat (RTS, Alva Film, Need Productions)

AUDIO | Medienpreise: KURZE PROGRAMME - Asylquartier "wie ein Gefängnis - eine Schande für Österreich" | Paul Schiefer, Bernt Koschuh (ORF) LANGE PROGRAMME - Bella Palanka - Abgeschoben ins serbische Nirgendwo | Johanna Bentz (Deutschlandradio)

YOUNG C. | Medienpreis: Kippa | Lukas Nathrath (Hamburg Media School, NDR)

CINEMA | Kinopreis: Der Trafikant | Nikolaus Leytner, Dieter Pochlatko, Jakob Pochlatko, Ralf Zimmermann (epo-film, Glory Film, Tobis Film, Degeto Film)

DIGITAL |Medienpreise: WEBVIDEO - Jäger & Sammler: Stadt. Land. Heimat. | Florian Hager, Ilka Brecht, Kyo Mali Jung (Funk - ARD/ZDF, UFA X) WEBANGEBOTE - Weitwinkel: Festung Osteuropa - der letzte Gegner | Bartholomäus von Laffert (SPIEGEL ONLINE)

CIVIS SPECIAL - FUSSBALL + INTEGRATION | Medienpreise: TV.VIDEO - Zlatan: For Sweden - with the times | Leo Razzak, Nils Andersson (SVT, B-Reel Films) AUDIO - Ein Rom träumt von der Champions League | Mirko Schwanitz (Deutschlandfunk) DIGITAL - Scoring Girls | Düzen Tekka, Tugba Tekkal, Tuna Tekkal (HAWAR help e.V.) - Wumms: Monsters of Kreisklasse - Religionen | Florian Hager, Amelie Herberg, Andreas Neumann, Dominique Ziesemer, Stefan Spiegel (Funk - ARD/ZDF)

Pressekontakt:



CIVIS Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in

Europa

Minoritenstrasse 7

50667 Köln | Deutschland

+49 (0)221 277 5870

www.civismedia.eu

info@civismedia.eu

facebook.com/civismediaprize

twitter.com/civispreis

Original-Content von: CIVIS Medienstiftung, übermittelt durch news aktuell