ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 9/22

Mainz (ots)

Woche 9/22 Mo., 28.2. Bitte Programmänderung ab 12.00 Uhr beachten: 12.00 heute 12.15 ZDF spezial (HD/UT) Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die Ukraine Moderation: Ralph Szepanski 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 14.00 heute 14.15 Die Küchenschlacht 15.00 heute 15.05 Bares für Rares 16.00 heute - in Europa 16.10 Die Rosenheim-Cops 17.00 heute 17.15 ZDF spezial (HD/UT) Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die Ukraine Moderation: Andreas Klinner 18.05 SOKO Hamburg (VPS 18.00) 19.00 heute 19.24 Wetter (VPS 19.20) 19.30 ZDF spezial (HD/UT) Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die Ukraine Moderation: Matthias Fornoff (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "drehscheibe", "hallo deutschland", "Leute heute" sowie deren Wiederholungen und "WISO" entfallen. Weitere Ablaufänderungen folgen.) Di., 1.3. Bitte Änderung beachten: 4.15 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.14/HD/AD/UT) In Schönheit sterben (von 16.10 Uhr) Korbinian Hofer Joseph Hannesschläger Sven Hansen Igor Jeftic Michael Mohr Max Müller Miriam Stockl Marisa Burger Marie Hofer Karin Thaler Patrizia Ortmann Diana Staehly Polizeidirektor Gert Achtziger Alexander Duda und andere Buch: Gerhard Ammelburger Regie: Holger Barthel Deutschland 2015 (Die Wiederholung "WISO" entfällt.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell