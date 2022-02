ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 8/22

Mainz (ots)

Woche 8/22 Fr., 25.2. Bitte Programmänderung ab 5.25 Uhr beachten: 5.25- Club der magischen Dinge (VPS 5.30) 5.50 Woche 9/22 Sa., 26.2. Bitte geänderten Programmablauf ab 5.50 Uhr beachten: 5.50 Club der magischen Dinge 6.10 JoNaLu (VPS 6.15) 6.35 Meine Freundin Conni (VPS 6.40) 6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.55) 7.00 ZDF-Morgenmagazin (HD/UT) Moderation: Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin (Das restliche Kinderprogramm entfällt. Weiterer Ablauf ab 10.25 Uhr wie vorgesehen.) Die Serie "Mia and me" verschiebt sich wie folgt: Sa., 05.03., 8.05 Uhr Die defekte Wasserkuppel Sa., 12.03., 8.15 Uhr Invasion der Pane Sa., 19.03., 8.05 Uhr Pantheas letztes Angebot Sa., 26.03., 8.15 Uhr Die große Entscheidung Sa., 02.04., 8.15 Uhr Der Neuankömmling Sa., 09.04., 8.15 Uhr Hinter den Kulissen _______________________________ zu Sa., 26.2. Bitte geänderten Programmablauf ab 17.00 Uhr beachten: 17.00 heute spezial (HD/UT) 17.10 ZDF spezial (HD/UT) Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die Ukraine Moderation: Andreas Klinner 18.05 SOKO Wien 19.00 heute 19.28 Wetter (VPS 19.20) 19.30 ZDF spezial (HD/UT) Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die Ukraine Moderation: Antje Pieper 20.15 Der Samstagskrimi München Mord - Dolce Vita 21.45 heute journal (VPS 22.45) 22.15 Die Chefin (VPS 21.45) 23.15 das aktuelle sportstudio (VPS 23.00) 0.40 heute Xpress (VPS 0.25) 0.50 ZDFzeit (HD/UT) Putin und die Deutschen Film von Jens Afflerbach und Matthias Schmidt Kamera: Jürgen Rehberg, Thomas Sassenberg, Chris Trieloff Deutschland 2022 1.20 Im Schatten Russlands - Zentralasien (HD) Zwischen Armut und Aufbruch Film von Bettina Wobst Deutschland 2021 2.05 Im Schatten Russlands - Das Baltikum (HD) Brückenkopf Europas Film von Bettina Wobst Deutschland 2021 2.50 Inside NATO (HD) Eine amerikanische Erfindung? Film von Sonja von Behrens Deutschland 2019 3.35 Inside NATO (HD) Das große Wettrüsten Film von Denise Jacobs Deutschland 2019 4.20 Inside NATO (HD) Krieg und neue Feinde Film von Andrea Schäfer Deutschland 2019 ___________________________ zu Sa., 26.2. 5.05 Filmgorillas (VPS 5.14/HD) Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert Deutschland 2022 5.15 Deutschland von oben (VPS 5.55) Deutschland 2022 5.25- Pip und Posy (VPS 06.00) 5.30 Überraschungsparty für Pip ("Länderspiegel", " plan b: Die Unentbehrlichen", " Filmnacht im ZDF: Der Pate III", "Ride Along 2 - Tatort Miami" sowie die Wiederholungen "Länderspiegel" und "SOKO Wien" entfallen.) Die Serie "Die Bergretter" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt: Sa., 5.3. Entzug (2) Sa., 12.3. Ohne Aussicht (1) Sa., 19.3. Ohne Aussicht (2) Sa., 26.3. Mutterliebe (1) Sa., 2.4. Mutterliebe (2) Sa., 9.4. Entscheidung im Eis (1) Mi., 2.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 4.45 plan b: Bananen aus Bayern? (HD/UT) Tropenfrüchte nachhaltig genießen Film von Marika Liebsch, Tanja Reinhard und Yves Schurzmann (Erstsendung 20.11.2021) Deutschland/Spanien/Kolumbien 2021 (Die Wiederholung "plan b: Die Unentbehrlichen" entfällt.) So., 27.2. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 5.30 Pip und Posy (VPS 6.05) 5.40 Lieselotte (VPS 6.15) 5.45 Lieselotte (VPS 6.20) 5.50 Die Biene Maja (VPS 6.30) 6.05 Pettersson und Findus (VPS 6.40) 6.20 Die Muskeltiere (VPS 6.55) 6.30 sonntags (VPS 9.03) 7.00 * ARD-Morgenmagazin (HD/UT) 9.30 Katholischer Gottesdienst ("Die Muskeltiere: Die Zeit läuft weg" verschiebt sich auf So., 13.3., 6.55 Uhr. Weiterer Ablauf ab 10.15 Uhr wie vorgesehen. Das restliche Kinderprogramm entfällt.) ------------------------- Bitte geänderten Programmablauf ab 18.00 Uhr beachten: 18.00 ZDF spezial (VPS 17.59/HD/UT) Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die Ukraine Moderation: Antje Pieper ("ZDF.reportage: Wir bauen fertig" und "Terra Xpress" entfallen. Weiterer Ablauf ab 18.55 Uhr wie vorgesehen) ------------------------- Bitte geänderten Beginnzeiten ab 21.45 Uhr beachten: 21.45 heute journal 22.30 Neue Folgen Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle (VPS 22.15) 0.00 Precht (VPS 23.45) 0.45 heute Xpress (VPS 0.30) 0.50 ZDF-History (VPS 0.35) 1.35 Luther (VPS 1.20) 3.15 Luther (VPS 3.00) 5.00 Deutschland von oben (VPS 4.45) 5.10- Berlin direkt (HD/UT) 5.30 (von 19.10 Uhr) Moderation: Theo Koll Deutschland 2022 (Die Wiederholung "ZDF.reportage: Wir bauen fertig" entfällt.) Woche 11/22 So., 13.3. Bitte Folgenänderung beachten: 6.55 Die Muskeltiere Die Zeit läuft weg (Die Muskeltiere: Gerettete Retter" entfällt.)

