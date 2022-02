ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 8/22

Mainz (ots)

Woche 8/22 Fr., 25.2. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.28 Wetter (VPS 19.20) 19.30 ZDF spezial (HD/UT) Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die Ukraine Moderation: Matthias Fornoff 20.15 SOKO Leipzig (VPS 20.14/HD/UT) Der Rattenfänger Ina Zimmermann Melanie Marschke Jan Maybach Marco Girnth Tom Kowalski Steffen Schroeder Kim Nowak Amy Mußul Jackie Löber Sinje Irslinger Staatsanwalt Binz Michael Rotschopf Professor Rossi Anna Stieblich Jonas Korda Thomas Heinze Sibylle Schenk Annika Kuhl Marcel Horak Merlin Leonhardt "Lu"/Ludwig Samuel Hummel Burkhard Schirmer Thomas Rudnick Scarlet Schenk Romina Küper und andere Schnitt: Marion Rettig Titelmusik: Georg Kleinebreil Musik: Andreas Hoge Kamera: Michael Clayton Buch: Markus Hoffmann, Uwe Kossmann Regie: Jörg Mielich Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises (Erstsendung 27.12.2019) Deutschland 2019 21.45 heute journal (Weitere Ablaufänderungen ab 22.30 Uhr folgen. "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" ist in der ZDF-Mediathek abrufbar.) Die Serie "Bettys Diagnose" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt: Fr., 4.3. Schmerzhafte Wahrheit Fr., 11.3. Umdenken Fr., 18.3. Zusammenhalt Fr., 25.3. Wagnisse Fr., 1.4. Neues Glück Fr., 8.4. Gegen den Strom Woche 9/22 So., 27.2. 9.30 Katholischer Gottesdienst Bitte Ergänzung beachten: Freude?

