ZDF-Programmänderung ab Woche 8/22

Mainz (ots)

Woche 8/22 Fr., 25.2. Bitte Programmänderung ab 22.30 Uhr beachten: 22.30 Markus Lanz (HD/UT) Deutschland 2022 23.30 heute journal update (HD) Moderation: Nazan Gökdemir 0.00 phoenix vor ort 1.30 auslandsjournal - die doku: Frontland (HD/UT) Unterwegs in der Ostukraine Film von Anna Feist (vom 16.2.2022) Ukraine/Deutschland 2022 2.00 Putins Russland (HD) Vom Spion zum Präsidenten Großbritannien 2020 2.45 Putins Russland (HD) Gegner im Visier Großbritannien 2020 3.25 Putins Russland (HD) Der ewige Präsident Großbritannien 2020 4.10 zdf.formstark (HD) Deutschland 2022 4.15 Terra Xplore (VPS 2.30) 4.30 Terra Xplore (VPS 2.45) 4.45 Terra Xplore (VPS 3.00) 5.00 37° (VPS 2.29) Männer fürs Leben Bitte streichen: Untertitel 5.15 37° (VPS 2.44) Ungeküsst Bitte streichen: Untertitel (Weitere Ablaufänderungen ab 5.25 Uhr folgen. "Mörderjagd", "ZDF-History", "Terra X: Faszination Erde - mit Dirk Steffens", "Bares für Rares" um 3.10 Uhr und 4.00 Uhr entfallen.) Woche 13/22 Do., 31.3. Bitte Folgenänderung beachten: 18.00 SOKO Stuttgart Blutiger Protest (Text und weitere Angaben s. 24.2.2022) Die weiteren Folgen verschieben sich wie folgt: Do., 7.4. Hopp & Ex Do., 14.4. Böser Wolf

