ZDF

ZDFneo Änderungsmitteilung

Woche 4-7

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 04/22 Donnerstag, 27.01. Bitte nochmalige Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 0.40 Game Two #233 Videospielmagazin (Text und weitere Angaben s. 3.2.2022) 1.15 Monk Mr. Monk findet einen besten Freund 1.55 Monk Mr. Monk als Butler 2.35 Odd Thomas (von 23.15 Uhr) 4.00 Death in Paradise Wahrheit und Fälschung 4.55 Death in Paradise Mord mit Verspätung 5.45 Filmgorillas Das Film- und Serienmagazin 5.55 Father Brown -6.45 Die Braut Christi (vom 12.5.2014) Freitag, 28.01. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 6.45 Father Brown Der Staub des Teufels 7.30 Father Brown Im Angesicht des Todes (Die Sendung „Böhmi brutzelt mit Mai Thi Nguyen-Kim“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen.) Woche 05/22 Donnerstag, 03.02. Bitte neuen Ausdruck beachten: 0.10 Game Two #234 Videospielmagazin Deutschland 2022 Woche 06/22 Donnerstag, 10.02. Bitte neuen Ausdruck beachten: 0.10 Game Two #235 Videospielmagazin Deutschland 2022 Woche 07/22 Donnerstag, 17.02. Bitte neuen Ausdruck beachten: 0.15 Game Two #236 Videospielmagazin Deutschland 2022

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell