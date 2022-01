ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 5/22

Mainz (ots)

Woche 5/22 So., 30.1. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Eiskalter Urlaub Camping im Winter Film von Anja Marx und Oliver Koytek Deutschland 2022 Mo., 31.1. 9.05 Volle Kanne - Service täglich Bitte Änderung beachten: Moderation: Florian Weiss Bitte streichen: Nadine Krüger Woche 7/22 So., 13.2. 20.15 Herzkino Frühling – Alte Liebe, neue Liebe Bitte Korrektur beachten: Schnitt: Corina Dietz-Heyne Bitte streichen: Corinna Mi., 16.2. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Achtelfinale, Hinspiel . . . Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Jochen Breyer Woche 8/22 So., 20.2. 20.15 Herzkino Frühling – Alte Gespenster Bitte Korrektur beachten: Schnitt: Corina Dietz-Heyne Bitte streichen: Corinna Mi., 23.2. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Achtelfinale, Hinspiel . . . Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Jochen Breyer

