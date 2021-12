ZDF

Weihnachten mit dem Bundespräsidenten im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und First Lady Elke Büdenbender laden an Heiligabend, Freitag, 24. Dezember 2021, ab 18.00 Uhr zu einem festlichen Weihnachtskonzert in der katholischen Kirche St. Peter und Paul im hessischen Dieburg ein. International gefeierte Solistinnen und Solisten präsentieren ein Konzertprogramm mit bekannten Weihnachtsliedern und musikalischen Überraschungen. Moderiert wird das Programm von Johannes B. Kerner. Der Abend wird begleitet von Sänger und Songwriter Clueso sowie von Schauspieler Hannes Jaenicke, der die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer Lesung in weihnachtliche Stimmung versetzt. Der Opernsänger Matthias Goerne und die junge andalusische Geigerin María Dueñas sorgen gemeinsam mit den Limburger Domsingknaben und dem Hessischen Staatsorchester Wiesbaden unter der Leitung von Patrick Lange für die musikalischen Highlights des Abends. Das ZDF überträgt die Traditionsveranstaltung bereits zum 27. Mal. Seit vielen Jahren ist die Sendung "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" fester Bestandteil des musikalischen Heiligabends im ZDF. 1995 wurde auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog und seiner Frau Christiane der Weihnachtsabend mit dem Bundespräsidenten ins Leben gerufen. Seit der Premiere im bayerischen Dießen besuchen die amtierenden Bundespräsidenten alljährlich ein anderes Bundesland, um gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern diesen besonderen Abend zu feiern. Coronabedingt wurde die Sendung am 14. Dezember 2021 ohne Publikum aufgezeichnet. Ansprechpartnerin: Stefanie Wald, Telefon: 06131 – 70-16419, Mobil: 0151 – 14238160, wald.s@zdf.de; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF/Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/weihnachtenmitdembundespraesidenten

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell