Auszeichnung für ZDF-Journalistin Katrin Eigendorf

ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf ist vom "Medium–Magazin für Journalistinnen und Journalisten" als "Journalistin des Jahres 2021" ausgezeichnet worden. In der Kategorie "Reportage national" wurde ihr der Erste Platz zugesprochen.

In der Begründung der Jury heißt es: "Sie gibt denen eine Stimme, die sonst nicht gehört werden, schaut da hin, wo andere wegsehen, macht komplexe Probleme verständlich – kurz, sie hat all das, was eine außergewöhnliche Reporterin braucht. Im Dauereinsatz in Afghanistan war es oft ihre klare Analyse, die das wahre Ausmaß des Desasters erst richtig verdeutlichte. Und sie blieb auch dran, als die internationale Reporterherde längst weitergezogen war."

Katrin Eigendorf ist seit Langem als ZDF-Korrespondentin in Afghanistan im nicht immer ungefährlichen Einsatz und hat über die Entwicklung im Land und die Machtergreifung der Taliban in beeindruckenden Reportagen berichtet.

Der undotierte Preis "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" wird seit 2004 von der Branchenzeitschrift "medium magazin" verliehen. Die Preisverleihung findet am 23. Mai 2022 in Berlin statt.

