ZDF

ZDFinfo-Dokureihe "Schattenwelten" zur Realität hinter der medialen Wahrnehmung

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Von Cyberwar, Organisierter Kriminalität bis Propagandaschlachten: Unter der Oberfläche der medialen Wahrnehmung gibt es eine ganz andere Realität. Die ZDFinfo-Dokumentationsreihe "Schattenwelten" zeigt in fünf Folgen Entwicklungen und Strukturen auf, die es nur manchmal bis in die Nachrichten schaffen. Und häufig werden die einzelnen News nicht miteinander verknüpft, so dass die Bedrohungen für Staaten und Gesellschaften weiter im Schatten bleiben. "Schattenwelten" steht ab Samstag, 27. November 2021, 5.00 Uhr, zwei Jahre lang in der ZDFmediathek zur Verfügung. ZDFinfo zeigt die Reihe am Donnerstag, 9. Dezember 2021, ab 20.15 Uhr.

"Auf den Schlachtfeldern der Zukunft" beschäftigt sich zum Auftakt der Reihe mit einem Krieg, den es offiziell gar nicht gibt: Im Schattenkrieg werden Konflikte ausgetragen, in denen Söldner, Hacker und Drohnen an die Stelle regulärer Armeen treten.

"Der Kampf um die Wahrheit" zeigt in der zweiten Folge: Die öffentliche Meinung wird immer mehr polarisiert, gesteuert von Staaten und Konzernen – unter der Oberfläche des Sichtbaren. Facebook, YouTube, Twitter und Co. erreichen Milliarden von Menschen. Sie haben mehr Macht und Einfluss als jede andere Organisation in der Geschichte. Das macht sie auch zur Gefahr.

Mit illegalen Geschäften wird viel Geld verdient, Organisierte Kriminalität beeinflusst Politik und Wirtschaft, auch der Terror profitiert. Die dritte Folge "Das globale Gangster-Netzwerk" fragt: Kann dieses globale Netzwerk zerstört werden?

Um "Die neue Macht der Geheimdienste" geht es in Folge vier. Werden Geheimdienste die neuen Supermächte? Sie beeinflussen Regierungen und spionieren Länder aus, scheinbar ohne sich dabei an Gesetze halten zu müssen – und sind dabei fast unsichtbar.

Die letzte Folge "Der Aufstieg der Mega-Konzerne" widmet sich Apple, Amazon, Google und Facebook. Die vier Megakonzerne haben durch die Coronapandemie ihren enormen Einfluss verstärkt. Das Geschäft mit unseren Daten hat nie da gewesene Ausmaße angenommen. Haben die Konzerne es geschafft, sich jeglicher Kontrolle zu entziehen?

Alle Folgen im Überblick:

ZDFinfo: Donnerstag, 9. Dezember 2021, 20.15 Uhr "Schattenwelten – Auf den Schlachtfeldern der Zukunft" (1/5) ZDFinfo: Donnerstag, 9. Dezember 2021, 21.00 Uhr "Schattenwelten – Der Kampf um die Wahrheit" (2/5) ZDFinfo: Donnerstag, 9. Dezember 2021, 21.45 Uhr "Schattenwelten – Das globale Gangster-Netzwerk" (3/5) ZDFinfo: Donnerstag, 9. Dezember 2021, 22.30 Uhr "Schattenwelten – Die neue Macht der Geheimdienste" (4/5) ZDFinfo: Donnerstag, 9. Dezember 2021,23.15 Uhr "Schattenwelten – Der Aufstieg der Mega-Konzerne" (5/5)

Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 – 2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70 - 16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/schattenwelten

Pressemaappe: https://presseportal.zdf.de/pm/schattenwelten/

Alle Folgen stehen für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.

ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell