Donnerstag, 17. Dezember 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Sabin Tambrea, Schauspieler Tipps für sicheren Internetkauf - Online-Betrug Gut durch die Schlemmer-Tage - Live-Talk mit der Ernährungsberaterin Kleine Läden in der Weihnachtszeit - Geschäfte in der Krise Nachhaltige Geschenkverpackung - Tipps vom Umweltschützer Hirschkeule - Rezept von Armin Roßmeier Apps auf Rezept - Welche Apps Krankenkassen bezahlen Donnerstag, 17. Dezember 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Countdown vor Weihnachten - Viel Arbeit für Paketboten Expedition Deutschland: Bremen - Die Welt ein Stück verbessern Hilfe für Menschen in Not - Ehrenamt in Halberstadt Donnerstag, 17. Dezember 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Blond nachgefragt - Lifehacks: Geschenkpapier Donnerstag, 17. Dezember 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Marcus Mittermeier auf dem Kamelhof - Vorweihnachtliches Gespräch im Stall Amber Heards Pläne für die Zukunft - Neuer Film "The Stand" Donnerstag, 17. Dezember 2020, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Corona verzeiht keine Fehler - Was kommt nach dem Shutdown? Gäste: Markus Söder, CSU, Ministerpräsident Bayern Karl Lauterbach, SPD, MdB, Epidemiologe, Gesundheitsökonom Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut Christiane Woopen, Vorsitzende Europäischer Ethikrat Lisa Federle, Initiatorin "Tübinger Teststrategie"

