ZDF-"auslandsjournal": Indien nach dem Corona-Kollaps

Mainz

Im Mai dieses Jahres gingen Bilder von kollabierenden Intensivstationen und überfüllten Krematorien in Indien um die Welt. Jetzt meldet das Land mehr als eine Milliarde Corona-Impfungen, geringe Infektionszahlen und eine boomende Wirtschaft. Hat Indien die Katastrophe überstanden? Im "auslandsjournal" am Mittwoch, 24. November 2021, 22.15 Uhr im ZDF, ist dies eines der Themen. Zudem bietet die 30-minütige "auslandsjournal"-Doku "Indien nach dem Corona-Kollaps" ab 1.00 Uhr im ZDF noch einen tieferen Einblick. Der Film von Sebastian Ehm und Antje Pieper ist ab Mittwoch, 24. November 2021, 18.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.

"auslandsjournal"-Moderatorin Antje Pieper ist unterwegs in einem Land zwischen der Angst vor einer dritten Corona-Welle und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Kritiker sagen, die Regierung um Indiens Premierminister Narendra Modi versuche, die Corona-Bilanz zu schönen. Die Lage der Menschen in Indien infolge der Corona-Pandemie sei nach wie vor katastrophal. Das "auslandsjournal"-Team hat vor Ort gedreht und berichtet über die aktuelle Situation.

Das "auslandsjournal" berichtet ab 22.15 Uhr zudem über die Corona-Notlage in Österreich und wie dort besonders die jungen Leute unter dem neuerlichen Lockdown leiden. Im Anschluss richtet das "auslandsjournal" den Blick nach Israel, einem Corona-Vorbild für viele Länder der Welt: Israel hat es geschafft, unter anderem mit Booster-Impfungen, die dritte Welle zu brechen und impft ab sofort auch Kinder ab fünf Jahren.

Das "auslandsjournal" beschäftigt sich zudem mit einem Thema, das die Ampel-Parteien derzeit diskutieren: die Legalisierung von Cannabis. Wie sich in den USA darum ein ganzer Wirtschafszweig etabliert, das berichtet Nina Niebergall aus dem ZDF-Studio in Washington.

Die "auslandsjournal"-Ausgabe ist in einer Länge von 45 Minuten von 22.15 bis 23.00 Uhr im ZDF zu sehen. Im Wechsel mit "ZDFzoom“ sendet das "auslandsjournal" immer dann in 45-Minuten-Länge, wenn mittwochs um 23.00 Uhr im ZDF eine neue Ausgabe von "sportstudio UEFA Champions League" auf dem Programm steht.

