ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 46/21

Mainz (ots)

Woche 46/21 Do., 18.11. Aufgrund der Übertragung der Pressekonferenz zur Corona-Lage, entfiel um 18.00 Uhr die Serie "SOKO Stuttgart: Goldregen" sowie die Wiederholung um 3.15 Uhr. Die Serie "SOKO Stuttgart" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt: Do., 25.11.2021 Goldregen Do., 2.12.2021 Triple A Do., 9.12.2021 Misfits Do., 16.12.2021 Unsichtbare Gefahr Do., 23.12.2021 Tödliches Stuttgart Do., 30.12.2021 Sonnengruß ins Jenseits Do., 6. 1.2022 Mord an Bord (Wiederholung um 2.55 Uhr)

