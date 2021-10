ZDF

ZDF-Programmhinweis

Montag, 1. November 2021, 23.55 Uhr

Unantastbar - Der Fall Harvey Weinstein

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Montag, 1. November 2021, 23.55 Uhr #MeToo Unantastbar - Der Fall Harvey Weinstein Dokumentarfilm Lange galt Hollywood-Produzent Harvey Weinstein als unantastbar: ein begnadeter Producer, ein mächtiger Film-Magnat, ein Herrscher über Karrieren. Bis seine Stars ihn stürzten. In der britischen Dokumentation berichten Schauspielerinnen von ihren teilweise traumatischen Erlebnissen mit dem Kino-Mogul. Der Film legt seine Vergehen offen und stellt deutlich die Frage, warum eine ganze Industrie dazu so lange schweigen konnte. Anhand der Schilderungen von Rosanna Arquette, Zelda Perkins, Paz de la Huerta und anderen Frauen zeichnet der Film den sogenannten Weinstein-Skandal und die daraus entstandene #MeToo-Debatte nach, die Hollywood seit 2017 erschüttert. Mittlerweile gehen die Vorwürfe der sexuellen Übergriffe in die Hunderte. In New York war der einst hoch renommierte Produzent ("Der englische Patient", "Django Unchained") Ende Februar 2020 von der Geschworenen-Jury des State Supreme Court der Vergewaltigung und sexueller Nötigung schuldig gesprochen und im März 2020 zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Jahr später, im April 2021, haben seine Anwälte Berufung eingelegt, unter anderem, weil die "reißerische mediale" Berichterstattung den Prozess beeinflusst habe. Free-TV-Premiere

