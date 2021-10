ZDF

ZDF und funk zeigen neue Staffel der Webserie "DRUCK"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Was hält Freundschaft aus, und wie viel ist man bereit dafür aufzugeben? Antworten darauf geben zehn neue Folgen der Webserie "DRUCK". Am Freitag, 29. Oktober 2021, wird die erste Folge der neuen Staffel in der ZDFmediathek und auf YouTube veröffentlicht. Auf YouTube sind bereits jetzt neue Clips zu sehen.

In der siebten Staffel der funk-Serie dreht sich alles um Ismail. Im letzten Schuljahr vor dem Abi fühlt er sich in seiner Clique zwischen den ganzen Pärchen und neben seinem launischen Freund Constantin zunehmend einsam und unverstanden. Als ein neues Mädchen in die Klasse kommt, ändern sich jedoch die Verhältnisse und Ismail beginnt sich zu fragen, was er eigentlich selbst von sich erwartet.

Die horizontal erzählte Serie, die sich an 14- bis 20-Jährige richtet, bedient alle wichtigen Themen dieser prägenden Lebensphase: die erste Liebe, Freundschaften mit allen Höhen und Tiefen, den Leistungsdruck in der Schule, Outings, die zunehmende Abgrenzung von der Familie, Mobbing und vieles mehr.

Jede Woche werden auf YouTube mehrere Szenen aus dem Alltag der Hauptfiguren veröffentlicht. Ohne Ankündigung und genau zum Zeitpunkt des Geschehens. Findet also montagmorgens eine Unterhaltung auf dem Schulhof statt, dann wird zur gleichen Uhrzeit diese Szene auf YouTube veröffentlicht. Parallel wird die Geschichte über fiktive Chats und die Instagram-Accounts der fiktionalen Charaktere im Netz weitererzählt. Eine Zusammenfassung der Geschehnisse, gebündelt zu einer klassischen Serienepisode, wird immer freitags veröffentlicht.

"DRUCK" wird von Bantry Bay Productions im Auftrag des ZDF in Kooperation mit funk produziert.

Neue Clips und Folgen sowie alle vorherigen Staffeln sind auf YouTube und in der ZDFmediathek abrufbar. Weitere Inhalte zur Serie gibt es über den offiziellen Instagram-Account @druckaddicts.

Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 – 70-12717;

Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/druck

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell