ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Donnerstag, 14. Oktober 2021, 0.45 Uhr Filmgorillas Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert "The Last Duel", Ridley Scotts neuer Film, ist der Kinostart, den dieses Mal Silke Schröckert und Anne Wernicke besprechen. Ein Ritter-Drama mit Jodie Comer, Matt Damon und Adam Driver. Anschließend tritt der bisher ungeschlagene Filmquiz-Champion Steven Gätjen für die Filmgorillas gegen den YouTube-Filmspezialisten Etienne Gardé von den Rocket Beans in eine neue Quizrunde. Als weiser Schiedsrichter und Moderator fungiert Daniel Schröckert. Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst. Sonntag, 24. Oktober 2021, 9.03 Uhr sonntags 100 Tage nach der Flut Moderation: Andrea Ballschuh Der Winter steht bevor. In der Zeit bis jetzt ist schon viel passiert, aber nicht genug. Trotz der Hilfen und großer Solidarität haben viele Menschen im Ahrtal Zukunftssorgen und Ängste. Wie geht es auf lange Sicht weiter? "sonntags" begleitet Betroffene aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und zeigt, wie sie mit der herausfordernden Lebenssituation umgehen: zwei Priester, eine junge Familie, ein Winzerpaar, eine Museumsleiterin, eine Studierende und weitere. Machen, weitermachen – das ist wichtig. Aber auch: die schlimme Nacht der Flut verarbeiten. Aus ihren unterschiedlichen Perspektiven rekapitulieren die Menschen das Geschehene, berichten aus ihrem Lebensalltag im Katastrophengebiet, wo sie stehen und wie es weitergeht. Dabei geht es auch um die Frage, wie Glaube und Gottvertrauen neue Zuversicht und Hoffnung geben.

