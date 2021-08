Deutschland-Tour der Radprofis live im ZDF

ZDF

Das ZDF überträgt im Wechsel mit der ARD von Donnerstag, 26. August, bis Sonntag, 29. August 2021, die Deutschland-Tour 2021 live. Die einzige Rundfahrt für Radprofis auf deutschem Boden führt in diesem Jahr in vier Etappen über insgesamt 730 Kilometer durch die vier Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern. Die erste Etappe am Donnerstag, 26. August 2021, von Stralsund nach Schwerin und die dritte Etappe von Ilmenau nach Erlangen am Samstag, 28. August 2021, stehen jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr auf dem Programm des ZDF. Die Rennen kommentiert Peter Leissl. Für Moderation und Analyse ist Norbert König im Einsatz, der den deutschen Rekord-Etappensieger bei der Tour de France Marcel Kittel als ZDF-Experten an seiner Seite begrüßt. Die Deutschland-Rundfahrt erlebte erst 2018 ihren Neustart und stieß auf Anhieb auf großes Interesse. 2020 musste das Rennen pandemiebedingt abgesagt werden. Ein starkes Teilnehmerfeld unterstreicht auch 2021 die Klasse des Rennens. Am Start sind zahlreiche internationale Spitzenfahrer, darunter mit Ben O'Connor und Pelle Bilbao die Viert- und Neuntplatzierte der Tour de France 2021 sowie João Almeida, der kürzlich die Polen-Rundfahrt mit einem beeindruckenden Auftritt gewonnen hat. Den vierfachen Gewinner der Tour de France, Chris Froome, gibt bei der Deutschland-Rundfahrt sein Renn-Comeback. Dabei sind auch die deutschen Topleute Emanuel Buchmann, der Tour-Etappensieger Jan Pollit und John Degenkolb, die beide zum Favoritenkreis zählen, sowie Sprintlegende André Greipel. Die Etappen der Deutschland-Tour 2021 Donnerstag, 26. August 2021, 15.00–17.00 Uhr (ZDF) 1. Etappe: Stralsund–Schwerin (191 Kilometer) Freitag, 27. August 2021, (ARD) 2. Etappe: Sangershausen–Ilmenau (202 Kilometer) Samstag, 28. August 2021, 15.00–17.00 Uhr (ZDF) 3. Etappe: Ilmenau–Erlangen (191 Kilometer) Sonntag, 29. August 2021, (ARD) 4. Etappe: Erlangen–Nürnberg (160 Kilometer) Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 – 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport Sportstudio in der ZDFmediathek: https://sportstudio.de

