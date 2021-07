ZDF

Bitte aktualisierte Programmtexte beachten: ZDF, 25. Juli 2021, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Diesmal dürfen die Zuschauer*innen sich auf ein buntes Live-Unterhaltungsprogramm mit vielen Künstler*innen freuen. Gäste: Oli. P, Vincent Gross & Emilija Wellbrock, Anna-Maria Zimmermann & Lorenz Büffel, Menderes, Paulina Wagner, Ricky Reason, Bruno Ferrara, Claudia Jung, Saskia Leppin und Hansi Hinterseer. Streetfood mit Alexander Kumptner, Service "Haut" mit Dr. Yael Adler und leckere Bubble-Tea-Rezepte mit Jeanette Marquis. Außerdem Parkour und ein Rekord. ZDF, 25. Juli 2021, 18.25 Uhr Terra Xpress Extremwetter - Was können wir tun? Die Extremwetter nehmen nachweisbar zu. Waren die vergangenen Jahre eher durch Dürre und Hitze geprägt, so sind es in 2021 sintflutartige Regenfälle. Nicht irgendwo, sondern hier bei uns. Die ungeahnten Unwetterkatastrophen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie in Bayern und Sachsen haben die Menschen nahezu unvorbereitet getroffen. Kleinste Bäche wurden zu reißenden Fluten, sie zerstörten eine Vielzahl von Gebäuden und Straßen, es gab Tote. Ein weitgehender Ausfall der Infrastruktur bringt die betroffenen Menschen zusätzlich in eine besondere Notlage. Selbst die Trinkwasserversorgung ist betroffen. Doch wie konnte es dazu kommen? Wie können wir uns in Zukunft davor schützen? Was müssen beziehungsweise können wir tun, um uns auf solche Katastrophen einzustellen und gewappnet zu sein? "Terra Xpress" trifft betroffene Familien, fragt Expert*innen und Wissenschaftler*innen, wie wir jetzt damit umgehen können und ob wir auch im Städtebau und in der Raumplanung umdenken müssen. Und "Terra Xpress" begleitet Andreas Kieling. Der Naturfilmer ist bekannt aus zahlreichen "Terra X"-Dokumentationen im ZDF. Er lebt in der von den Überschwemmungen betroffenen Ahr-Region. Dort war er mit "Terry Xpress" unterwegs, um herauszufinden, welche Auswirkungen der Starkregen auf die Tier- und Pflanzenwelt hat.

