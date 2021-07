warumichnichtzurWahlgehe: Aufruf für ZDF-Doku "Am Puls Deutschlands"

ZDF

14 Millionen Deutsche haben bei der vergangenen Bundestagswahl nicht gewählt. Auch bei der kommenden Bundestagswahl am 26. September 2021 werden voraussichtlich viele von ihrem demokratischen Grundrecht keinen Gebrauch machen. Jochen Breyer will wissen, warum. Unter dem Hashtag #warumichnichtzurWahlgehe können Menschen ab Donnerstag, 15. Juli 2021, schildern, was sie beim Thema Bundestagswahl umtreibt, warum sie ihre Stimme nicht abgeben wollen, welche Sorgen sie bewegen. Aus den Rückmeldungen sucht das Team von "Am Puls Deutschlands" Protagonistinnen und Protagonisten für die Doku aus und thematisiert die geschilderten Probleme.

Im "ZDF-Morgenmagazin" am Donnerstag, 15. Juli 2021, stellt Jochen Breyer um 6.35 und 8.35 Uhr seinen neuen Aufruf für "Am Puls Deutschlands" vor. Der ZDF-Reporter will mit denen ins Gespräch kommen, die sich abgewandt haben vom politischen System. Warum tun sie sich schwer mit der Wahl? Was frustriert sie? Warum ist Vertrauen in Politik und Parteien auf der Strecke geblieben?

Bereits seit 2017 fühlt Jochen Breyer der Nation den Puls. Für alle Dokus der Reihe "Am Puls Deutschlands" rufen er und sein Team zuvor über die Social-Media-Kanäle des ZDF zum Mitmachen auf. Zuletzt ging es im Frühjahr um die Meinungsfreiheit – diese, die elfte "Am Puls Deutschlands"-Doku war am 21. April 2021 im ZDF zu sehen.

