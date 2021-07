ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 32/21

Mainz (ots)

Woche 32/21 Fr., 13.8. Bitte Programmänderung ab 9.05 Uhr beachten: 9.05 Volle Kanne - Service täglich 9.50 60. Jahrestag des Mauerbaus (HD/UT) Gedenkfeier aus Berlin Moderation: Linda Kierstan 11.30 Grenzgänger (HD/UT) Spurensuche am ehemaligen Todesstreifen Film von Peter Kunz und Andreas Postel Kamera: Ulf Neumann, John Will, Peter Schiemenz (Erstsendung 3.10.2019) Deutschland 2019 (Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen. "SOKO Wismar" entfällt.) Die Serie "Notruf Hafenkante" verschiebt sich wie folgt: Sa., 14.8., 10.25 Uhr Spätzünder Mo., 16.8., 10.30 Uhr Beinhart Di., 17.8., 10.30 Uhr Der Schein trügt Mi., 18.8., 10.30 Uhr Party-Crasher Do., 19.8., 10.30 Uhr Gefangen Fr., 20.8., 10.30 Uhr In der Falle Sa., 21.8., 10.25 Uhr Kampf der Herzen Mo., 23.8., 10.30 Uhr Das fremde Kind Di., 24.8., 10.30 Uhr Räuberschach Mi., 25.8., 10.30 Uhr Die Außenseiterin Fr., 27.8., 10.30 Uhr Vater unter Verdacht Di., 31.8., 10.30 Uhr Spanische Träume Woche 34/21 Sa., 21.8. 5.30 Find me in Paris Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten: Oscar (jung) Javone Prince Gabrielle (jung) Georgia Ware Bitte streichen: Oscar JR Gabrielle (als Jugendliche) --------------------------- 17.05 Länderspiegel Bitte Änderung beachten: Moderation: Ralph Szepanski Bitte streichen: Antje Pieper Woche 34/21 Do., 26.8. 2.35 Notruf Hafenkante Bitte Folgenänderung beachten: Die Außenseiterin (vom Vortag, 10.30 Uhr)

